К сотрудникам РАНХиГС пришли с обысками по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой

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Следователи МВД проводят обыски у бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, следственные мероприятия проходят в рамках нового уголовное дела о мошенничестве, которое было возбуждено 20 мая, и выделено из , обвиняемыми по которому проходят Марина Ракова и Сергей Зуев.

По данным собеседника ТАСС, речь идет об организованном Раковой фиктивном трудоустройстве сотрудника Минпросвещения в Федеральный институт развития образования РАНХиГС.

Обыски проходят у восьмерых бывших и действующих сотрудников РАНХиГС по 10 адресам на территории Москвы и Московской области.

«Все они так или иначе связаны с РАНХиГС. В частности, с обыском пришли к экс-главе Федерального института развития образования РАНХиГС Максиму Дулинову», — рассказал источник ТАСС.

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