К сотрудникам РАНХиГС пришли с обысками по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой
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Следователи МВД проводят обыски у бывших и нынешних сотрудников РАНХиГС, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, следственные мероприятия проходят в рамках нового уголовное дела о мошенничестве, которое было возбуждено 20 мая, и выделено из основного дела, обвиняемыми по которому проходят Марина Ракова и Сергей Зуев.
По данным собеседника ТАСС, речь идет об организованном Раковой фиктивном трудоустройстве сотрудника Минпросвещения в Федеральный институт развития образования РАНХиГС.
Обыски проходят у восьмерых бывших и действующих сотрудников РАНХиГС по 10 адресам на территории Москвы и Московской области.
«Все они так или иначе связаны с РАНХиГС. В частности, с обыском пришли к экс-главе Федерального института развития образования РАНХиГС Максиму Дулинову», — рассказал источник ТАСС.