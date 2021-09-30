Бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову заподозрили в хищении 50 миллионов рублей. После обысков у нее дома она выключила телефон и пропала

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Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывшая замминистра просвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о мошенничестве. Об этом источники РИА Новости и «Интерфакса» сообщили днем 29 сентября. По данным источника «Интерфакса», дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено еще 9 августа по факту хищения бюджетных денег при реализации госпрограммы «Образование». Деньги похитили в 2019 году, когда Ракова работала в министерстве просвещения.

По версии следствия, ущерб от действий Раковой составил 50 миллионов рублей, сообщил источник РИА Новости. По его данным, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств принадлежащему Минпросвещения , который на эти деньги заказал работы у субподрядчика — Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). По двум контрактам работы не были выполнены, но деньги за них все равно перечислили. Как сообщали источники, в ближайшее время следствие намерено проверить еще ряд контрактов на 150 миллионов рублей.

Фонд новых форм развития образования создавался при непосредственном участии Раковой. Как рассказал «Медузе» бывший сотрудник Агентства стратегических инициатив (АСИ), в 2015 году Ракова пришла в агентство с идеей сделать сеть детских технопарков (она получила название «Кванториум») по всей стране. Она некоторое время сама возглавляла проект, и «когда стало понятно, что проект сложился», для его реализации и был создан фонд. Сейчас «Кванториумы» работают в 84 регионах, там преподают промышленный дизайн, технический английский язык, математику, робототехнику и программирование, часть программ оплачивается за счет бюджета. Бывший сотрудник АСИ рассказал «Медузе», что уголовное дело стало для него неожиданностью. «Нам казалось, что она пользуется поддержкой на всех уровнях и в АП, и среди чиновников, проект очень поддерживал первый зампред правительства Андрей Белоусов», — сказал он.

29 сентября следствие провело обыски дома у Раковой, сообщил источник РИА Новости. Агентство выложило короткое видео с участием Раковой, снятое во время следственных действий у нее дома и в офисе. Помимо этого, сообщило агентство, обыски прошли в кабинетах сотрудников Сбербанка, которые вместе с Раковой перешли на работу в банк из министерства просвещения. После этого Ракова, предположительно, скрылась от следствия — утром 30 сентября источник РИА Новости рассказал, что накануне вечером следственной группе не удалось выйти с ней на связь. «Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась», — заявил собеседник агентства.

Следственные органы официально информацию по делу до сих пор не комментировали. В Сбербанке заявили, что на время проведения следствия исполняющим обязанности Раковой будет назначен другой сотрудник. В «Шанинке» подтвердили, что вуз был одним из подрядчиков Фонда новых форм развития образования и заявили, что оказывают «всестороннее содействие представителям МВД», которые проводят проверку в вузе в связи с делом Раковой.

Ракова занимала пост замминистра просвещения с 2018 по 2020 год. Она была освобождена от должности в марте 2020 года по собственному желанию, после чего на следующий день глава Сбербанка Герман Греф представил ее как нового вице-президента организации. В банке Ракова руководит дивизионом «Цифровые платформы образования», а также дочерним предприятием ООО «СберОбразование». В конце марта 2021 года в СМИ появлялась информация о том, что Ракова может возглавить издательство «Просвещение». В мае Сбербанк приобрел 25% акций издательства.

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