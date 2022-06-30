Ректора РАНХиГС Владимира Мау отправили под домашний арест. Его обвиняют в хищениях

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Тверской суд Москвы санкционировал домашний арест ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на срок до 7 августа, сообщает «Интерфакс».

Представители следствия, объясняя необходимость домашнего ареста ректора РАНХиГС, в частности заявили: «У Мау имеется заграничный паспорт, у него были куплены билеты на 2 июля в Турцию. Соответственно, он может скрыться от следствия и, учитывая его должностное положение и связи, оказать давление на свидетелей и участников по уголовному делу».

Показания против Мау, было объявлено на заседании суда, дала бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ее помощник Евгений Зак — сотрудник Фонда новых форм развития образования.

Ранее сообщалось, что Мау предъявили обвинения в рамках дела о хищении бюджетных средств Минпросвещения, которое возбудили в сентябре 2021 года. Фигурантами этого дела, в числе прочих, являются Ракова и Зак.

Мау, объявили в ходе заседания, не признает себя виновным. » Обвинения абсурдны в том, что я совершил хищения, что следует из показания людей — якобы в 2017-2018 году я участвовал. — заявил Мау. «Я посмотрел — эти люди тогда уже даже не работали», — добавил он.

Ректор РАНХиГС также сообщил, что не намерен скрываться от следствия. Мау просил суд избрать ему меру пресечения в виде залога в размере ущерба по уголовному делу — 21 миллиона рублей.

Защита Мау уже объявила, что обжалует домашний арест.

Подробнее о деле Виктора Мау

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. У него прошли обыски по делу Марины Раковой и Сергея Зуева

Подробнее о деле Виктора Мау

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. У него прошли обыски по делу Марины Раковой и Сергея Зуева

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