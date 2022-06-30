РБК: задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау задержан силовиками, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Ранее источник «Московского комсомольца» рассказал, что руководство академии вызвано в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному в 2021 году.

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Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. У него прошли обыски по делу Марины Раковой и Сергея Зуева

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Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. У него прошли обыски по делу Марины Раковой и Сергея Зуева

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