Ректор Шанинки Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве. По словам следователя, он дал показания на других фигурантов
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Ректор Шанинки Сергей Зуев дал признательные показания по делу о хищении бюджетных средств министерства просвещения РФ, сообщил в Тверском районном суде Москвы следователь СК, пишет «Интерфакс».
«Обвиняемый Зуев признал вину, погасил ущерб, также изобличил других соучастников, в том числе тех, о которых органам предварительного следствия ранее известно не было», — сказал следователь (цитата по трансляции «Медиазоны»).
Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко подтвердил, что его подзащитный возместил ущерб. «Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела, а также возместил ущерб в размере более 15 миллионов рублей», — сказал Кравченко «Интерфаксу».
Следствие обратилось в суд с ходатайством о переводе Зуева из СИЗО под домашний арест до 11 сентября.
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Сергей Зуев — один из фигурантов дела о хищении средств Минпросвещения РФ, по которому также проходят бывшая замглавы ведомства Марина Ракова и ректор РАНХиГС Владимир Мау. По версии следствия, Шанинка получила бюджетные деньги на выполнение двух контрактов, но работы не выполнила. Зуев и Ракова также проходят по делу о якобы фиктивном трудоустройстве 12 работников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС.
Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года, забрав из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Его поместили под домашний арест, после чего ему сделали срочную операцию на сердце. За год Зуев перенес три операции. После того, как ректора Шанинки поместили в СИЗО, он несколько раз попадал в гражданскую и тюремную больницы.