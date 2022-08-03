Ректор Шанинки Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве. По словам следователя, он дал показания на других фигурантов

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Ректор Шанинки Сергей Зуев дал признательные показания по делу о хищении бюджетных средств министерства просвещения РФ, сообщил в Тверском районном суде Москвы следователь СК, пишет «Интерфакс».

«Обвиняемый Зуев признал вину, погасил ущерб, также изобличил других соучастников, в том числе тех, о которых органам предварительного следствия ранее известно не было», — сказал следователь (цитата по трансляции « »).

Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко подтвердил, что его подзащитный возместил ущерб. «Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела, а также возместил ущерб в размере более 15 миллионов рублей», — сказал Кравченко «Интерфаксу».

Следствие обратилось в суд с ходатайством о переводе Зуева из СИЗО под домашний арест до 11 сентября.

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Сергей Зуев — один из фигурантов дела о хищении средств Минпросвещения РФ, по которому также проходят бывшая замглавы ведомства Марина Ракова и ректор РАНХиГС Владимир Мау. По версии следствия, Шанинка получила бюджетные деньги на выполнение двух контрактов, но работы не выполнила. Зуев и Ракова также проходят по делу о якобы фиктивном трудоустройстве 12 работников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС.

Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года, забрав из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Его поместили под домашний арест, после чего ему сделали срочную операцию на сердце. За год Зуев перенес три операции. После того, как ректора Шанинки поместили в СИЗО, он несколько раз попадал в гражданскую и тюремную больницы.

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