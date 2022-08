«Признал вину, а также изобличил других соучастников» Сергея Зуева (Шанинка) выпустили из СИЗО после девяти месяцев ареста. Владимира Мау (РАНХиГС) отпустили под подписку. «Дело ректоров» заканчивается?

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сергей Зуев с супругой Елизаветой Фокиной после заседания суда, на котором его перевели под домашний арест. 3 августа 2022 года Сергей Карпухин / ТАСС

2-3 августа стало известно о смягчении меры пресечения ректору Шанинки Сергею Зуеву и ректору РАНХиГС Владимиру Мау, которые проходят по делу о мошенничестве. Его фигурантом также является бывшая замглавы Минпросвещения и вице-президент «Сбера» Марина Ракова.

На заседании суда по изменению меры пресечения Сергею Зуеву 3 августа следователь заявил, что «обстоятельства по делу изменились: Зуев признал вину по предъявленному обвинению, погасил ущерб и дал изобличающие показания на фигурантов по делу и других соучастников, о которых следствию не было ранее известно» (цитата по «Интерфаксу»).

Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко пояснил агентству, что, хотя «формально это [были] признательные показания», ректор Шанинки «не признавался, что присваивал деньги себе». «Зуев дал показания, способствующие расследованию дела, а также возместил ущерб в размере более 15 миллионов рублей», — сказал он. На заседании судья, читая материалы дела, упомянула слова Зуева из допросов, что он подписывал документы, «не вникая в содержание», говорится в онлайне « ».

«Медузе» Кравченко заявил, что «Сергей Эдуардович изначально со следствием сотрудничал, на все вопросы отвечал и никогда не отказывался давать показания». «Дело сдвинулось с мертвой точки, потому что длительный срок расследования прошел и, как следователь говорил, материалы собраны и повлиять на ход следствия гораздо тяжелее. Какая-то позиция Сергея Эдуардовича, возможно, учтена [при решении изменить меру пресечения], здоровье его лучше не становится, он действительно нуждается в продолжении медицинской помощи, ему была показана плановая операция. Следствие, думаю, все это в совокупности учло и пришло к таким выводам», — сказал адвокат.

Описывая появление Сергея Зуева в зале суда 3 августа, «Медиазона» написала, что он «еле передвигается с тростью, ему помогает конвойный полицейский»; издание также отметило, что на вопросы судьи он отвечал «уверенно и ясно».

Защита много месяцев пыталась добиться освобождения Зуева из СИЗО, ссылаясь в том числе на его плохое самочувствие. Осенью 2021 года ректора Шанинки, занимающего также должность директора Института общественных наук РАНХиГС, задержали, забрав из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Через несколько дней ему провели, как говорила защита, срочную операцию на сердце.

Первоначально Зуева поместили под домашний арест, но вскоре перевели в СИЗО. В июне 2022 года это решение удалось отменить в кассационном суде, но затем Мосгорсуд снова решил, что Зуев должен содержаться под стражей. На том заседании, согласно сообщению ТАСС, ректор говорил: «Я готов признать свою вину в той части, что допустил, как руководитель организации, что в ней творилось. <…> Но лично я в этом не участвовал».

С чем связано изменение меры пресечения Владимира Мау, который находился под домашним арестом, неизвестно. Вечером 2 августа на эту тему появилось два противоречащих друг другу сообщения — The New Times без указания источника написал о его освобождении под подписку о невыезде, а пресс-служба Тверского суда Москвы рассказала о ходатайстве следствия продлить Мау действующую меру пресечения (как и еще троим другим фигурантам дела). На следующий день информацию The New Times подтвердили другие СМИ, а в пресс-службе суда заявили, что следователь попросил суд не рассматривать ходатайство в отношении Мау. Суд подтвердил, что мера пресечения изменена на подписку о невыезде.

На заседании по изменению меры пресечения Сергею Зуеву следователь упомянул «других соучастников, о которых следствию не было ранее известно». В онлайне «Медиазоны» цитируются его слова о том, что следствию предстоит «выделить дела тех, кого не удалось задержать». Источник «Медузы», знакомый с ходом следствия, заявил, что новых арестов по делу ждать не стоит.

Дело о мошенничестве было возбуждено в 2021 году. По мнению следствия, фигуранты дела организовали хищение денег, выделенных принадлежащему Минпросвещения Фонду новых форм развития образования. Фонд заказал Шанинке работы в рамках проекта «Учитель будущего», однако они якобы не были выполнены. Ущерб оценили в несколько десятков миллионов рублей.

Позже стало известно об еще одном деле — о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук РАНХиГС. По мнению следствия, эти люди не выполняли никакой работы, но получали там зарплату.

По информации «Медузы», дело может быть связано с переделом рынка школьных учебников. До ареста Марина Ракова была вице-президентом «Сбера», где отвечала за образовательный проект «СберКласс», а также входила в совет директоров издательства «Просвещение», в котором «Сберу» принадлежит 25% — и к которому близка бывшая министр просвещения Ольга Васильева, у которой был конфликт с Раковой.

По словам собеседников «Медузы», бесплатная поставка «Сбером» своей системы школам ставила под вопрос бизнес «Просвещения» по продаже школьных учебников. Первую экспертизу контрактов, работы по которым якобы не были выполнены, проводила Российская академия образования, которую возглавляет Васильева.

Помимо Марины Раковой, Сергея Зуева и Владимира Мау в деле есть еще несколько фигурантов. Это, в частности, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, работавшие с Раковой и в «Сбере», и гражданский супруг бывшей чиновницы Артур Стеценко. Все они арестованы.

Дочь Сергея Зуева Дарья Рудь в разговоре с «Медузой» отметила, что об этих фигурантах дела в публичном пространстве говорят редко. «Как будто не звучат имена Инкина и Зака, а это молодые ребята с молодыми женами. У Максима Инкина ребенок растет много месяцев без отца. Его забрали от двухмесячного сына», — заявила она.

Дарья Рудь также рассказала, что муж Раковой Артур Стеценко, как ей известно, «занимает принципиальную позицию по невиновности» и «не идет на сотрудничество со следствием». «Он тоже в этом деле явно попался под горячую руку, тем более в самом начале дела. Его поведение очень рыцарское. И о том, что он в СИЗО, незаслуженно забыто», — сказала она.

Еще одна фигурант дела, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова, была переведена под домашний арест в ноябре 2021 года. По неофициальным данным, она признала часть вины и дала показания на других фигурантов дела, в том числе Сергея Зуева. Под домашним арестом также находится проректор РАНХиГС Иван Федотов. Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко, уехавшая из России после допроса, была объявлена в розыск.