Главу лаборатории РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в розыск по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой

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Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала обвиняемой по бывшей замглавы Минпросвещения России Марины Раковой. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники. Информация о розыске Корниенко уже внесена в официальную базу МВД РФ.

В октябре Корниенко допросили по делу Раковой в качестве свидетеля, после чего она уехала из Москвы в Кишинев, рассказали собеседники агентств. По их данным, главе лаборатории РАНХиГС заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), ее объявили в федеральный розыск.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следствие считает Корниенко причастной к эпизоду, связанному с хищением 20 миллионов рублей, которые выделили из бюджета для федерального проекта «Учитель будущего» в рамках нацпроекта «Образование». По версии следствия, Корниенко занималась обналичиванием похищенных средств.

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Марина Ракова находится в СИЗО с начала октября. До сегодняшнего дня в ее деле было . Под арестом находятся пятеро из них, в том числе 67-летний ректор Шанинки Сергей Зуев. Его держат под стражей, несмотря на серьезные трудности со здоровьем. В декабре президент России Владимир Путин, комментируя дело Зуева, заявил, что не видит необходимости в том, чтобы держать ректора в СИЗО, но арест ректора продлили до 7 марта 2022 года.

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