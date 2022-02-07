Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), 67-летнего Сергея Зуева, арестованного по о хищении средств Минпросвещения, резко ухудшилось. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

«Состояние его здоровья существенно ухудшается, он уже не всегда может встать с кровати», — сказал правозащитник, регулярно посещающий Зуева в изоляторе. Он рассказал, что в течение нескольких месяцев ректор Шанинки не общался с семьей, поскольку ему не разрешают свидания и звонки.

В городском управлении ФСИН, комментируя слова правозащитника, сказали, что состояние здоровья Зуева оценивается как удовлетворительное. «Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно», — заявили в ведомстве.

28 января адвокат Зуева Сергей Севрук заявил, что у его подзащитного «по всем признакам предынфарктное состояние». В пресс-бюро УФСИН в ответ сказали, что Зуев постоянно находится под наблюдением медработников, получает всю необходимую медицинскую помощь, а его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года, забрав из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Ректора поместили под домашний арест, после чего ему провели срочную операцию на сердце. В ноябре суд постановил арестовать Зуева, он попал в тюремную больницу.

В декабре президент России Владимир Путин, комментируя дело Зуева, заявил, что не видит необходимости в содержании ректора под стражей. После этого защита Зуева попросила отпустить его из СИЗО, но арест ректора Шанинки продлили до 7 марта 2022 года.

За 2021 год Зуев перенес три операции на сердце, включая ту, что провели во время его домашнего ареста.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!