Перейти к материалам
Кнопка поддержки

«Он не всегда может встать с кровати». Правозащитник — об ухудшении состояния здоровья ректора Шанинки Сергея Зуева

Источник: ТАСС

Состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), 67-летнего Сергея Зуева, арестованного по делу о хищении средств Минпросвещения, резко ухудшилось. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

«Состояние его здоровья существенно ухудшается, он уже не всегда может встать с кровати», — сказал правозащитник, регулярно посещающий Зуева в изоляторе. Он рассказал, что в течение нескольких месяцев ректор Шанинки не общался с семьей, поскольку ему не разрешают свидания и звонки.

В городском управлении ФСИН, комментируя слова правозащитника, сказали, что состояние здоровья Зуева оценивается как удовлетворительное. «Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно», — заявили в ведомстве.

28 января адвокат Зуева Сергей Севрук заявил, что у его подзащитного «по всем признакам предынфарктное состояние». В пресс-бюро УФСИН в ответ сказали, что Зуев постоянно находится под наблюдением медработников, получает всю необходимую медицинскую помощь, а его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года, забрав из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Ректора поместили под домашний арест, после чего ему провели срочную операцию на сердце. В ноябре суд постановил арестовать Зуева, он попал в тюремную больницу.

В декабре президент России Владимир Путин, комментируя дело Зуева, заявил, что не видит необходимости в содержании ректора под стражей. После этого защита Зуева попросила отпустить его из СИЗО, но арест ректора Шанинки продлили до 7 марта 2022 года.

За 2021 год Зуев перенес три операции на сердце, включая ту, что провели во время его домашнего ареста.

Дело Сергея Зуева

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка

Да!
Реклама