Ректора Шанинки отправили в больницу «Матросской тишины». Адвокат рассказал о его «предынфарктном состоянии»

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Ректор Шанинки, 67-летний Сергей Зуев, арестованный по о хищении средств Минпросвещения, помещен в больницу при следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении ФСИН.

Ранее адвокат Зуева Сергей Севрук заявил «Новой газете», что у его подзащитного «по всем признакам предынфарктное состояние».

«С трудом ходит с палкой, слабость, головокружение… Позавчера он не смог подняться на 5 этаж к врачу-невропатологу, ей пришлось самой прийти в камеру к Зуеву, — сказал он. — Причина ухудшения состояния на поверхности: нахождение в условиях заключения под стражей без нормального режима, диеты, полноценных прогулок. Плюс отсутствие наблюдения, осмотров и помощи именно со стороны врачей соответствующих специальностей».

Во ФСИН назвали сведения о предынфарктном состоянии Зуева не соответствующими действительности. «Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», — сказали в пресс-службе ведомства.

Сергея Зуева задержали и отправили под домашний арест в октябре 2021 года. Позже прокуратура добилась, чтобы его перевели в СИЗО. С ноября ректор Шанинки находился в тюремной больнице.

21 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу защиты, требовавшей смягчения меры пресечения из-за хронических заболеваний ректора и ухудшения его здоровья в заключении. По словам адвокатов и медиков, у него наблюдается недостаточность кровообращения и ежедневные гипертонические кризы.

За последний год Зуев перенес три операции, в том числе одну во время домашнего ареста.

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