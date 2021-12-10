Адвокаты ректора Шанинки попросили освободить его из СИЗО после заявления Путина. Президент сказал: «Не вижу необходимости держать его за решеткой»

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Адвокаты ректора Шанинки Сергея Зуева, арестованного по о хищении средств Минпросвещения, подали ходатайство о его освобождении из следственного изолятора. Об этом со ссылкой на документы защиты сообщает «Новая газета».

Адвокаты попросили руководство московской прокуратуры и полиции, а также следователя, который ведет дело, отпустить Зуева из СИЗО под подписку о невыезде или заменить арест более мягкой мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Решение обратиться с такой просьбой защита приняла после заявления президента РФ Владимира Путина на заседании Совета по правам человека (СПЧ), отмечается в документе. «Не вижу необходимости держать его за решеткой», — сказал Путин на заседании.

Адвокаты также настаивают, что состояние здоровья Зуева в заключении ухудшается. Они приводят выдержки из последнего медицинского заключения, где говорится, что у ректора Шанинки есть хронические и прогрессирующие заболевания, которые влекут осложнения на сердце, мозг и почки. Кроме того, у него недостаточность кровообращения и ежедневные гипертонические кризы.

Медицинская комиссия считает, что из-за системного поражения сосудов Зуева атеросклерозом есть риск ампутации ноги и обширного инфаркта миокарда. По мнению медиков, в условиях СИЗО это может привести к смерти.

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