Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО. Ранее Путин говорил, что не видит необходимости «держать его за решеткой»

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Мосгорсуд отклонил жалобу защиты, требовавшей перевести ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева под домашний арест. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Сергея Севрука.

Следствие готово обеспечить Зуеву оказание надлежащей медицинской помощи «в специализированной московской городской клинике», заявили «Интерфаксу» в главном управлении МВД по Москве.

9 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявлял, что не считает нужным оставлять Зуева в следственном изоляторе. «Не вижу необходимости держать его за решеткой», — сказал президент.

После этого адвокаты Зуева подали ходатайство о его освобождении из СИЗО. Они заявили, что у ректора Шанинки есть хронические и прогрессирующие заболевания, и что состояние его здоровья ухудшается. Освободить Зуева из-под стражи также призвала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Сергея Зуева задержали в октябре по о хищении средств Минпросвещения. В качестве меры пресечения суд избрал для него домашний арест. Прокуратура оспорила это решение, и Зуева отправили в СИЗО.

Адвокаты Зуева заявляли, что у него наблюдается недостаточность кровообращения и ежедневные гипертонические кризы. Кроме того, из-за системного поражения сосудов атеросклерозом существует риск ампутации ноги и инфаркта миокарда, что в условиях СИЗО может привести к смерти.

При задержании Зуева забрали из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. После того, как ректора Шанинки отправили под домашний арест, ему провели срочную операцию на сердце. После перевода в СИЗО Зуева направляли в тюремную больницу и вызывали для него скорую в суд.

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