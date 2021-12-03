Ректору Шанинки Сергею Зуеву стало плохо в суде. Ему вызвали скорую

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Ректору Шанинки Сергею Зуеву, обвиняемому по о хищении средств Минпросвещения, стало плохо на заседании суда, где рассматривался вопрос о продлении его ареста. Об этом сообщает ТАСС.

По словам одного из адвокатов Зуева, у него «подскочило давление до 223, он еле стоит». Судья прервал заседание, ректору вызвали скорую помощь.

Следствие требует продлить арест Зуева до марта 2022 года. Защита просит отпустить его под залог или домашний арест, ссылаясь на плохое состояние его здоровья.

Обновление. Суд продлил арест Сергею Зуеву до 7 марта 2022 года, сообщили «Медузе» в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Зуев был задержан 12 октября. Тогда его забрали из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Первоначально ректора поместили под домашний арест, а через несколько дней ему провели срочную операцию на сердце. 9 ноября суд решил арестовать Зуева.

В «Матросской тишине», куда посадили Зуева, он сначала находился в медсанчасти, а затем его перевели в больницу при СИЗО.

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