Москалькова попросила освободить из СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила повторное обращение в прокуратуру и органы следственного контроля с просьбой о замене меры пресечения ректору Шанинки Сергею Зуеву, который находится в СИЗО по о хищении средств Минпросвещения. Об этом говорится на сайте омбудсмена.

В аппарате Москальковой уточнили, что повторные обращения были подготовлены с учетом состояния здоровья Зуева и того, что у него на иждивении находятся пожилые родители и двое детей, у одного из которых аутизм. Москалькова также запросила в Тверском суде Москвы документы и протокол заседания по делу Зуева.

Кроме того, омбудсмен посетила ректора Шанинки в больнице следственного изолятора. Отмечается, что самочувствие Зуева «не очень хорошее», ему нужны постоянное лечение и контроль.

«После перенесенных трех операций и обострения гипертонической болезни он нуждается в консультациях узких специалистов гражданского профиля — сосудистого хирурга и кардиохирурга вне медицинского учреждения системы ФСИН России», — говорится в сообщении.

Сергея Зуева задержали в середине октября. Полицейские забрали его из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Вскоре суд избрал мерой пресечения для ректора Шанинки домашний арест. Прокуратура оспорила это решение, и Зуева отправили в СИЗО, несмотря на состояние его здоровья.

9 декабря президент России Владимир Путин, комментируя дело Зуева на заседании Совета по правам человека, заявил, что не видит необходимости в содержании ректора под стражей. После этого защита Зуева попросила прокуратуру и следствие освободить его из СИЗО, а также обжаловала решение продлить ему арест.

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