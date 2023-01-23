Владимира Мау уволили с поста ректора РАНХиГС

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау снят с занимаемого поста, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Владимир Мау… освобожден от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья», — говорится в сообщении правительства.

Исполняющим обязанности ректора назначен проректор РАНХиГС, директор Алексей Комиссаров.

Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. Помимо должности проректора занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС (на ее базе создали ).

Владимир Мау возглавлял РАНХиГС с момента основания академии в 2010 году. До этого он, начиная с 2002 года, руководил Академией народного хозяйства при правительстве РФ, на базе которой создали РАНХиГС.

В июне 2022 года Владимира Мау отправили под домашний арест в рамках дела о хищении бюджетных средств Минпросвещения, возбужденного в сентябре 2021 года. Его фигурантами также стали бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова, ректор Шанинки Сергей Зуев и проректор РАНХиГС Иван Федотов. Мау не признал вину. В октябре 2022-го дело против Мау прекратили.

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