Уголовное дело о мошенничестве против ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено

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Уголовное преследование в отношении ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено. Об этом РБК сообщили два источника, близких к академии.

По словам одного из собеседников издания, дело прекратили «на днях» — 12 или 13 октября. Почему было принято такое решение, источник РБК не знает. Адвокат ректора Алексей Дудник заявил, что пока не может прокомментировать эту информацию.

«Он (Владимир Мау) ведет себя уверенно, в академии бывает каждый день», — отметил собеседник РБК в РАНХиГС. В августе «Интерфакс» сообщал, что Мау вернулся к работе.

Источники РИА Новости и ТАСС подтвердили, что дело ректора прекратили. Перед этим, по словам собеседника «Интерфакса», его выделили в отдельное производство.

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В конце июня Владимира Мау отправили под домашний арест по обвинению в рамках дела о хищении бюджетных средств Минпросвещения, возбужденного в сентябре 2021 года. Его фигурантами также являются бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова, ректор Шанинки Сергей Зуев и проректор РАНХиГС Иван Федотов.

В июле источник РИА Новости сообщил, что Мау вменили в вину фиктивное трудоустройство в РАНХиГС более 10 сотрудников Минпросвещения. Ректор не признал вину. В августе ему заменили домашний арест на подписку о невыезде.