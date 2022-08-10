Ректор РАНХиГС Владимир Мау, обвиненный в мошенничестве, вернулся к работе

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, обвиняемый по делу о мошенничестве, вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, пишет «Интерфакс».

С 30 июня, когда Мау задержали по уголовному делу, обязанности ректора РАНХиГС исполнял проректор Максим Назаров, а сам ректор находился в плановом отпуске, сообщала пресс-служба вуза.

Владимира Мау отправили под домашний арест 30 июня. Ему предъявили обвинения в рамках дела о хищении бюджетных средств Минпросвещения, возбужденного в сентябре 2021 года. Его фигурантами также являются бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова, ректор Шанинки Сергей Зуев и проректор РАНХиГС Иван Федотов.

5 июля источник РИА Новости сообщил, что Мау вменили в вину фиктивное трудоустройство в РАНХиГС более 10 сотрудников Минпросвещения. Ректор не признал вину. 3 августа Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде.

После задержания Мау Минобрнауки РФ сместило ректора с поста заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии.

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