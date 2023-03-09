Сергей Зуев снят с поста ректора Шанинки

Сергей Зуев уволен с поста ректора Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук). Новым ректором стала Мария Сигова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Зуев, говорится в сообщении, останется научным руководителем Шанинки и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета.

Зуев — фигурант уголовного дела о хищении денег Минпросвещения РФ. Вместе с ним обвиняемыми по делу в числе прочих проходит бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова На 6 марта было назначено предварительное заседание по этому делу.

Сергея Зуева задержали в октябре 2021 года. Сотрудники ФСИН забрали его из больницы, куда ректор Шанинки попал с гипертоническим кризом. Ректора поместили под домашний арест. В ноябре 2021 года суд по ходатайству прокуратуры постановил арестовать Зуева. После этого его несколько раз госпитализировали. Несмотря на ходатайства с просьбой изменить меру пресечения, Зуев оставался в СИЗО до августа 2022 года.

Зуева отпустили из СИЗО, как утверждает следователь, после того, как он признал вину, «изобличил других соучастников», а также возместил ущерб по делу в размере более 15 миллионов рублей.

Среди фигурантов дела, обвиняемым по которому проходит Сергей Зуев, был Владимир Мау, возглавлявший в тот момент РАНХиГС. Его сначала отправили под домашний арест, затем сменили меру пресечения на подписку о невыезде, а в октябре 2022 года уголовное дело Мау было прекращено. В январе 2023 года Мау уволили с поста ректора РАНХиГС.