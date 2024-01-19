В Уфе протестующие собрались на митинг в поддержку активиста Фаиля Алсынова, которого поговорили к четырем годам колонии. Полиция начала задержания

Жители Уфы вышли на новый митинг в поддержку активиста , которого приговорили к четырем годам колонии по делу о разжигании межнациональной розни, сообщают «Верстка» и SOTAvision.

По оценкам SOTAvision и RusNews, на площади Салавата Юлаева в Уфе собрались не менее двух тысяч человек. Они водят хороводы, стараются не собираться в одном месте и гуляют из стороны в сторону. На вопросы сотрудников полиции, которые в начале акции выборочно проверяли у людей документы и предупреждают об ответственности за «незаконную акцию», протестующие отвечали, что пришли «посмотреть на памятник» Юлаеву.

Вскоре после начала акции на площади появились сотрудники ОМОНа и полиция начала точечные задержания. Среди задержанных оказались девушка с плакатом на спине, мужчина с флагом Башкортостана, а также двое человек, которые пытались отбить его у полиции. Протестующие перекрыли выезд автобусу с задержанными. ОМОН их оттеснил.

17 января суд в Баймака приговорил активиста и одного из защитников шихана Куштау. Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в разжигании межнациональной розни. На оглашение приговора Алсынову пришли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Протестующие скандировали «Свободу!» и «Фаиль, мы с тобой!».

Протестная акция продолжалась еще несколько часов после оглашения приговора. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Шестерым задержанным на акции назначили административные аресты по статье о нарушении порядка проведения митинга. Еще девятерых отправили в спецприемник по протоколам о неповиновении полиции.

После протестов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. Глава Башкортостана Радий Хабиров связал протесты в Баймаке с «предателями», которые «призывают к отделению от России».