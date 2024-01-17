В Башкортостане несколько часов продолжались протесты после приговора активисту Фаилю Алсынову СК завел дело о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским

SOTA / AFP / Scanpix / LETA

В городе Баймак в республике Башкортостан прошла протестная акция. Она несколько часов продолжалась у здания суда, где выносили приговор активисту Фаилю Алсынову. Его признали виновным в разжигании межнациональной розни и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом гособвинение просило назначить ему четыре года колонии-поселения.

Сторонники Алсынова начали собираться у суда перед оглашением приговора. Протесты продолжились и после решения суда. По разным оценкам, в акции участвовали от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Дело против Фаиля Алсынова возбудили из-за его высказываний, сделанных на народном сходе в селе Ишмурзино в Баймакском районе Башкортостана, прошедшем 28 апреля 2023 года. Акцию организовали из-за планов начать возле села добычу золота вблизи Ишмурзино. По версии следствия, Алсынов «выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются» «жители Кавказа», «Средней Азии», «армяне». В своей речи Алсынов, в частности, сказал, что «армяне уедут на свою родину, кара халык — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан». Экспертиза, проведенная во время расследования, решила, что это словосочетание «соответствует значению слов „хачи“, „чурки“, „черномазые“». Дело против Алсынова возбудили по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова. По его мнению, активист противопоставил башкирский народ с представителями армянской, русской и татарской наций, указывая исключительные права башкир на природные ресурсы башкирского Зауралья. В марте 2023 году к Алсынову и другому активисту Ильнару Галину приходили с обысками. Как отмечает «Медиазона», они оба были председателями организации «Башкорт», которую в 2020 году Верховный суд Башкортостана признал экстремистской.

Силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Об этом, в частности, писали телеграм-канал «Однажды в Башкири» и SOTAvision. О применение слезоточивого газа говорят участники протестов на видео, которые публикуют телеграм-каналы. На записях также слышны взрывы.

Участники акции закидывали силовиков снегом. Телеграм-канал SOTA утверждал, что госпитализированы два человека, которых избили дубинками. У одной пострадавшей сломана нога (из-за давки или избиения — неизвестно). За медицинской помощью обратились около 20 человек. Большинство из них жаловались на жжение в глазах из-за слезоточивого газа. По данным издания «Пруфы», 40 участников протестов пострадали в результате столкновений с силовиками.

Точное число задержанных неизвестно. Телеграм-канал «Однажды в Башкирии» писал о более чем 20 задержанных. Отец Фаиля Алсынова вел переговоры с силовиками, писала SOTA. Он предлагал отпустить задержанных, а взамен протестующие отойдут от здания суда. По данным «Однажды в Башкирии», часть задержанных отпустили.

Возбуждено уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). В сообщении Следственного комитета РФ говорится, что в соцсетях и мессенджерах «с целью организации массовых беспорядков» были размещены призывы выйти на протестные акции у Баймакского районного суда. По версии СК, целью протестных акций было освобождение Фаиля Алсынова от уголовной ответственности.

«В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов», — утверждает СК.

Телеграм-канал RusNews, который подробно освещал протестную акцию в Баймаке, временно оказался недоступен. Он пропал из поиска, а при попытке открыть его по ссылке появлялось уведомление о том, что канал «недоступен». С чем это было связано, неизвестно.

Перед приговором также стал недоступен телеграм-канал «Куштау Байрам», который использовался для координации протеста в поддержку Алсынова.

Рэпер Моргенштерн выложил фото в национальном головном уборе. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». Музыкант, родившийся в Уфе, опубликовал фото памятника участнику восстания Пугачева Салавату Юлаеву в Уфе и фото в национальном головном уборе.

Примерно в 17 часов по местному времени (15 часов мск) Фаиля Алсынова увезли из суда. Как пишет издание Ufa1.ru, «толпа проводила его криками со словами поддержки».

К четырем годам колонии Алсынова приговорила 37-летняя судья Элина Тагирова — уроженка Башкортостана. Как выяснило «Агентство», мать Тагировой Эльмира также работает в судебной системе республики. Отец судьи Равиль Тагиров минимум с 2012 по 2022 годы работал в научно-производственном объединении «Микроген». Это одна из трех крупнейших фармкомпаний России. Ее конечным собственником «Агентство» называет «Ростех».

Что происходило утром 17 января у суда в Баймаке

В Башкортостане тысячи человек пришли на приговор активисту Фаилю Алсынову. Демонстранты бросали в омоновцев снег и шапки, полицейские применили дубинки и слезоточивый газ

Что происходило утром 17 января у суда в Баймаке

В Башкортостане тысячи человек пришли на приговор активисту Фаилю Алсынову. Демонстранты бросали в омоновцев снег и шапки, полицейские применили дубинки и слезоточивый газ