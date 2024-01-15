В Башкортостане около тысячи человек вышли на акцию в защиту активиста Фаиля Алсынова. Они потребовали отправить в отставку главу республики

В Башкортостане 15 января прошла крупная акция протеста в городе , где местный суд рассматривает уголовное дело против активиста Фаиля Алсынова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни.

Участники протестной акции начали собираться у здания суда около 8:30 утра по местному времени, сообщил оппозиционный башкортостанский телеграм-канал «Куштау Байрам». По его данным, перед митингом в город стянули «все возможные подразделения» правоохранительных органов, а на въезде в Баймак проверяют документы. Судя по видеозаписям, многие протестующие приехали к суду на автомобилях.

По оценке «Медузы», основанной на опубликованных видеозаписях, на митинге у здания суда собрались около тысячи человек. «Куштау Байрам» утверждает, что в акции участвовали около пяти тысяч человек, из них половина находилась на улице, остальные сидели в автомобилях. Один из участников во время своего выступления допустил, что возле суда находятся 15 тысяч человек. По оценке «Агентства», это одна из крупнейших акций протеста с начала полномасштабной войны в Украине. В МВД Башкортостана на момент публикации заметки не комментировали, сколько человек вышли на митинг в Баймаке.

Перед собравшимися на акции выступил активист, имя которого неизвестно. В своем выступлении он призвал ввести в Башкортостане внешнее управление и отправить в отставку главу республики Радия Хабирова (по данным «Idel.Реалии», дело против Алсынова возбудили по прямому требованию Хабирова).

«Мы не экстремисты, мы не нацисты — мы народ! — заявил активист в своем выступлении. — Народ, который хочет соблюдения конституционных прав. Мы хотим соблюдения закона. У нас не должен закон исполняться только в угоду одному руководителю Хабирову. Мы требуем отставки руководителя Республики Башкортостан Хабирова, просим, чтобы было сейчас внешнее управление, потому что мы должны здесь жить спокойно, тем более в тот момент, когда такая напряженная ситуация в стране происходит. Мы не экстремисты, мы — многонациональный народ Республики Башкортостан. Мы — за справедливость!»

Протесты в Баймаке в Башкортостане Meduza

Протестующие поддержали выступление активиста и начали скандировать «Хабирова — в отставку!». Когда на судебное заседание приехал Фаиль Алсынов, толпа приветствовала его, выкрикивая «Фаиль!». Как отмечает «Idel.Реалии», протестующие скандировали «Свободу Фаилю Алсынову!», «Азатлык!» («Свободу!»), «Фаиль, мы с тобой!», «Нас будет больше!», а также фразу по-башкирски «Без — кара халык!» («Мы — простой народ!»).

На фоне протестов Баймакский районный суд перенес вынесение приговора по делу Алсынова на 17 января. На состоявшемся 15 января заседании прошли прения сторон, а подсудимый выступил с последним словом. Процесс над активистом проходит в закрытом режиме. После заседания Алсынов сказал, что не ожидал, что его придет поддержать так много людей.

Гособвинение на заседании 11 января попросило суд приговорить Алсынова к четырем годам колонии-поселения, после чего в Башкортостане начались акции в защиту активиста, а деятели культуры региона стали записывать видеообращения в его поддержку.

Фаиль Алсынов — один из самых известных общественных деятелей Башкортостана, пишет «Агентство». Он участвовал во многих протестных акциях в республике, в том числе выступал за сохранение . Также он возглавлял национальную организацию «Башкорт», выступавшую за суверенитет Башкортостана (в 2020 году организацию объявили «экстремистской», после чего ликвидировали).

Алсынова задержали в октябре 2023 года в Уфе, он находится под подпиской о невыезде. Дело против Алсынова возбудили из-за его выступления на народном сходе в селе Ишмурзино в Баймакском районе Башкортостана, прошедшем 28 апреля 2023 года. Акцию организовали из-за планов начать возле села добычу золота, что, по мнению Алсынова, вызовет миграционный отток. По версии следствия, Алсынов «выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются» «жители Кавказа», «Средней Азии», «армяне». В своей речи Алсынов, в частности, сказал, что «армяне уедут на свою родину, кара халык — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан».

Специалист Уфимского университета науки и технологий Айнур Хужахметов, подготовивший перевод слов Алсынова, заявил, что выражение «кара халык» переводится как «черный народ», и указал, что «значение словосочетания соответствует значению слов „хачи“, „чурки“, „черномазые“». При этом, согласно «Татарской энциклопедии», «кара халык» буквально переводится как «чернь, черный люд», а также обозначает «условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды, Астраханского, Казанского, Сибирского и других татарских государств в XIII—XVI веках».