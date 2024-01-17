В Башкортостане активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии. У суда прошла крупная акция протеста

Суд в городе Баймак в Башкортостане приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает «Idel. Реалии».

Дело против Алсынова возбудили из-за его высказываний, сделанных на протестной акции в апреле 2023 года. Во время выступления Алсынов сказал фразу на башкирском «кара халык», что обозначает условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды. Экспертиза, проведенная во время расследования, решила, что это это словосочетание «соответствует значению слов „хачи“, „чурки“, „черномазые“». Дело против Алсынова возбудили по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова.

На оглашение приговора Алсынову пришли несколько тысяч человек, пишет Rusnews. По оценке «Верстки», возле здания суда собралось больше трех тысяч человек. Протестующие скандировали «Свободу!» и «Фаиль, мы с тобой!». В Баймаке полицейские перекрыли дорогу к суду и не пропускают автомобили. Очевидцы утверждают, что в городе глушат интернет.

Изначально приговор Алсынову собирались вынести 15 января. В тот день возле суда прошла акция протеста, в которой участвовали около тысячи человек. На фоне протестов оглашение приговора перенесли на два дня.

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