В Башкортостане тысячи человек пришли на приговор активисту Фаилю Алсынову. Демонстранты бросали в омоновцев снег и шапки, полицейские применили дубинки и слезоточивый газ

Несколько тысяч человек устроили акцию протеста у здания суда в Баймаке в Башкортостане. 17 января суд приговорил к четырем годам лишения свободы активиста Фаиля Алсынова по о разжигании межнациональной розни. Алсынов не признал вину и намерен обжаловать решение суда.

По оценке Rusnews, к зданию суда пришли несколько тысяч человек. «Верстка» пишет о трех тысячах собравшихся. Очевидцы заявили, что собравшихся в несколько раз больше, чем на акции протеста 15 января, когда около тысячи человек пришли к зданию суда, чтобы поддержать Алсынова.

Перед приговором полицейские перекрыли дорогу в Баймаке и не пропускали автомобили. Очевидцы утверждали, что в городе глушат интернет. Протестующие скандировали «Свободу!», а также требовали, чтобы глава Башкортостана Радий Хабиров ушел в отставку.

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После оглашения приговора возле здания суда начались задержания, сообщил корреспондент телеграм-канала «Говорит НеМосква» с места событий. По его словам, первых демонстрантов задержали после того, как протестующим удалось оттеснить на несколько метров бойцов ОМОНа со щитами, которые стояли возле здания суда. Нескольких задержанных повалили на землю.

Омоновцы били протестующих дубинками, в ответ их забросали кусками снега, а также перчатками и шапками. Кроме того, в сторону омоновцев, как утверждается, летели их же дубинки. Телеграм-канал «Куштау Байрам» и Sota сообщили, что против людей, собравшихся у здания суда, применили слезоточивый газ. «Говорит НеМосква» сообщает, что в протестующих кидали дымовые шашки, которые активисты бросили обратно в омоновцев.

Сколько человек задержаны, точно неизвестно: по разным оценкам, задержаны от пяти до нескольких десятков протестующих. Sota утверждает, что как минимум два участника митинга пострадали: у одного человека разбито лицо, у другого травмирована нога. В МВД Башкортостана пока это не комментировали.

На фоне протестов в Башкортостане в нескольких регионах России начались перебои в работе мессенджера WhatsApp. По данным портала «Сбои.рф», проблемы с доступом возникли 16 января и продолжились на следующий день. Больше половины всех сообщений о неполадках поступило от жителей Башкортостана. Baza допустила, что мессенджер могут специально глушить из-за митинга в Баймаке.