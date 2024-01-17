Российские пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp. Больше всего жалоб из Башкортостана, где вынесли приговор активисту Фаилю Алсынову

В ряде регионов России утром 17 января были зафиксированы сбои в работе мессенджера WhatsApp. По данным сервиса Downdetector, больше всего сообщений о неработающем мессенджере поступило из Башкортостана — Уфы (22%), Туймазы (6%) и Ишимбая (3%).

О сбоях в работе WhatsApp также сообщали жители Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Baza связывает сбой в работе WhatsApp в Башкортостане с акциями протеста из-за приговора активисту Фаилю Алсынову, которого суд города Баймак 17 января признал виновным в разжигании межнациональной розни. Алсынова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Дело против Фаиля Алсынова возбудили по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова из-за выступления активиста на протестной акции в апреле 2023 года. Тогда Алсынов сказал фразу на башкирском «кара халык», что обозначает условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды. Экспертиза, проведенная во время расследования, решила, что это словосочетание «соответствует значению слов „хачи“, „чурки“, „черномазые“».

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