В Башкортостане из-за протестов в Баймаке возбудили дело о массовых беспорядках

Полиция Башкортостана возбудила уголовное дело по статье о массовых беспорядках (212 УК) в отношении участников протестной акции возле суда в Баймаке, вынесшего приговор активисту Фаилю Алчинову. Об этом «Башинформу» сообщил председатель общественного совета при МВД по Башкортостану Рафаил Диваев.

17 января суд в Баймаке приговорил Фаиля Алчинова к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. Возле здания суда прошел митинг, в котором участвовали несколько тысяч человек. Между демонстрантами и протестующими произошли столкновения.

На фоне протестов в Баймаке в мессенджере Telegram ограничили доступ к каналу издания RusNews, освещавшего митинг. «Вероятно, он подвергся DDOS-атаке, после освещения протестов в Баймаке», — сообщили журналисты RusNews. На момент блокировки у канала было больше 14 тысяч подписчиков. Около 14:50 мск пользователи заметили, что к каналу RusNews вернули доступ.

Также стал недоступен оппозиционный телеграм-канал «Куштау Байрам», координировавший протест в поддержку Фаиля Алсынова, а «ВКонтакте» заблокировал группу башкирских активистов «Ирандыкский сабантуй». Вечером 16 января под блокировку попали несколько башкирских телеграм-каналов, в которых призывали приходить на митинг у суда в Баймаке.

Массовые протесты в поддержку Фаиля Алчинова начались в Башкортостане 15 января, когда в суде прошли прения сторон по делу активиста. Тогда на акции собралось около тысячи человек. На митинг 17 января, по словам очевидцев, вышло в несколько раз больше человек.

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