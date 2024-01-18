Глава Башкортостана связал протесты в Баймаке с «предателями», которые «призывают к отделению от России»

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что власти республики «не до конца объяснили жителям», кто такой активист Фаиль Алсынов, из-за приговора которому в Баймаке проходили протесты. Об этом он сказал во время визита в город, передает Ufa1.ru.

Он назвал «тяжелым» приговор Алсынову, которому назначили четыре года колонии общего режима. Хабиров напомнил про решение Верховного суда Башкортостана 2020 года, который признал организацию «Башкорт» «экстремистской». Одним из ее председателей был Алсынов.

«Можно надевать на себя маску такого доброго экоактивиста, патриота. На самом деле ситуация не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, оттуда призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь», — считает Хабиров.

Он добавил, что вина властей в происходящем есть.

«Где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят. Еще раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так. Мы все-таки живем в государстве, а государство себя будет защищать. А я как глава республики буду защищать республику», — заявил глава республики.

17 января суд в Баймака приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в разжигании межнациональной розни. На оглашение приговора Алсынову пришли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Протестующие скандировали «Свободу!» и «Фаиль, мы с тобой!».

Протестная акция продолжалась еще несколько часов после оглашения приговора. Силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Дело против Фаиля Алсынова возбудили из-за его высказываний, сделанных на народном сходе в селе Ишмурзино в Баймакском районе Башкортостана, прошедшем 28 апреля 2023 года. Акцию организовали из-за планов начать возле села добычу золота вблизи Ишмурзино. По версии следствия, Алсынов «выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц… — „жители Кавказа“, „Средней Азии“, „армяне“». Жалобу на слова Алсынова написал Хабиров. По его мнению, активист противопоставил башкирский народ с представителями армянской, русской и татарской наций.

Фаиль Алсынов — один из защитников шихана Куштау.

Что происходило у суда, где выносили приговор Алсынову

В Башкортостане несколько часов продолжались протесты после приговора активисту Фаилю Алсынову СК завел дело о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским

Что происходило у суда, где выносили приговор Алсынову

В Башкортостане несколько часов продолжались протесты после приговора активисту Фаилю Алсынову СК завел дело о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским