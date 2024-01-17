«Верстка»: шестерым задержанным на протестах в Башкортостане назначили административные аресты

Кировский районный суд Уфы назначил административные аресты шестерым активистам, задержанным 17 января на протестах около здания суда в Баймаке. Об этом изданию «Верстка» рассказал один из задержанных Денис Скворцов.

По словам активиста, ему самому, а также Фанзилю Ахметшину, Юлаю Аралбаеву, Радмиру Мухаметшину и Дмитрию Петрову назначили по десять суток ареста. Еще одному задержанному, Ильнару Галину, дали 13 суток. Все шестеро признаны виновными по статье о нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

На сайте Кировского суда информации об этих делах нет. Кроме того, непонятно, почему задержанных отвезли и судили в Уфе.

17 января в городе Баймак в республике Башкортостан прошла массовая протестная акция из-за приговора активисту Фаилю Алсынову, которого приговорили к четырем годам колонии общего режима по обвинению в разжигании межнациональной розни. Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным местных СМИ, как минимум 40 участников протестов пострадали в результате столкновений с правоохранительными органами. Точное число задержанных неизвестно. После разгона протестующих Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

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