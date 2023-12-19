Опрос Russian Field: две трети россиян выступают против запрета абортов

Большинство россиян (67%) не поддерживают запрет на проведение абортов. Об этом, как пишет РБК, свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы .

Еще 25% поддерживают запрет, остальные участники опроса либо затруднились с ответом, либо отказались отвечать. Опрос проводился совместно с Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) с 4 по 12 декабря по телефону. Всего в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов со всей России.

В числе тех, кто выступает против запрета на аборты, в большинстве — молодежь до 29 лет (78%) и люди с неполным высшим образованием (79%). У 72% из числа выступивших против запретов на аборты есть один ребенок, 71% из них состоят в отношениях. 74% таких респондентов имеют доход более 120 тысяч рублей в месяц.

Среди поддержавших запрет на аборты почти треть (29%) — люди в возрасте 60 лет и старше. У трети (31%) — среднее специальное образование. 31% поддержавших запреты имеют трех и более детей. Наибольшей поддержкой, отмечает РБК, запрет на аборты пользуется среди тех, кто зарабатывает менее 40 тысяч рублей — в этой группе его поддержали 32%.

В конце 2023 года российские власти начали последовательную кампанию по запрету абортов. В середине ноября патриарх Кирилл предложил Госдуме законодательно запретить аборты в частных клиниках из-за того, что они «зачастую» не соблюдают требования Минздрава.

Вместе с этим в некоторых регионах, включая аннексированный Крым (а также Курскую, Челябинскую, Липецкую области), частные клиники начали «добровольно» отказываться от абортов самостоятельно.

Как минимум в нескольких регионах (Мордовия, Тверская, Калининградская, Курская области) на законодательном уровне ввели штрафы за «склонение» к абортам (их введение патриарх Кирилл также публично поддерживал).

13 декабря законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Несколько депутатов, входящих в комитет Госдумы по охране здоровья, выступили против этого законопроекта, отметив, однако, что их мнение не отражает позицию комитета.

14 декабря Владимир Путин в ходе прямой линии на вопрос о возможном запрете абортов в России заявил следующее: «А запрет разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии с запретами? Их же нет».

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