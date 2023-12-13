В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, который предлагает запретить на федеральном уровне проведение абортов в частных клиниках.

«Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения», — говорится в тексте документа.

Законопроект оформлен как поправка к 56-й статье федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ также отправлен на изучение в правительство РФ.

Осенью 2023 года в России развернулась широкая кампания по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники Курской, Челябинской и Липецкой областей, а также Татарстана и аннексированного Крыма. Аналогичную инициативу обсуждают в Нижегородской области. В то же время в Мордовии, Тверской и Калининградской областях местные власти ввели административные штрафы за «склонение» женщин к абортам.

12 ноября патриарх Кирилл призвал поддержать эти инициативы в других регионах и принять закон о запрете «склонения женщин к аборту» на федеральном уровне. Кроме этого патриарх в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину попросил рассмотреть вопрос о федеральном запрете на проведение абортов в частных клиниках. В конце ноября вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в российском парламенте готовят соответствующий законопроект.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что власти «точно не пойдут по пути» запрета и криминализации абортов. Источники «Медузы», близкие к Кремлю и Госдуме, утверждают, что российские власти пока не планируют вводить полный запрет абортов, но будут вводить «более мягкие формы» регулирования. «Аборт будет возможен, но затруднен», — сказал собеседник «Медузы».

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