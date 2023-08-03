В Мордовии приняли региональный закон о запрете «склонения» женщин к абортам Потому что надо бороться с «культом секса» и «агрессивными требованиями о самореализации»

Депутаты Государственного собрания Мордовии приняли региональный закон «О запрещении пропаганды искусственного прерывания беременности и склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия». Об этом сообщается на сайте республиканского парламента.

Согласно документу, «склонением» к искусственному прерыванию беременности является «понуждение» к этому женщин путем «уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований», а также предоставления женщине информации, отнесенной к «пропаганде» искусственного прерывания беременности.

Если врач сообщает женщине о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности, то это не будет считаться «склонением».

В тексте закона не сказано, какая ответственность предусмотрена за нарушение запрета. «Российская газета» пишет, что за «склонение» к аборту россиянам грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей, иностранцам — от десяти до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 25 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

К «пропаганде» абортов среди прочего будет относиться распространение информации:

О социальной равноценности искусственного прерывания беременности относительно вынашивания и рождения ребенка.

Формирующей негативное отношение к беременности и родам, страх перед вынашиванием, рождением и воспитанием.

Формирующей представление о безвредности и безопасности искусственного прерывания беременности, включая использование слов «безопасный», «мягкий» и аналогичных выражений для описания процедуры.

Оправдывающей необходимость проведения искусственного прерывания беременности в ситуациях, когда отсутствует непосредственная угроза жизни и здоровью беременной, включая случаи наличия у ребенка врожденных аномалий и пороков развития.

Обосновывающей нравственную нейтральность искусственного прерывания беременности, включая отрицание того, что «эмбрион и плод является живым человеком», а также обоснование «неполноценности ребенка до рождения как человека».

Содержащей заведомо ложные сведения о развитии ребенка до рождения.

Содержащей негативные субъективные мнения о перспективах жизни ребенка после рождения в контексте социальных, экономических и иных условий, в которых находится беременная женщина или семья.

В пояснительной записке депутаты мотивируют необходимость принятия закона тем, что аборты якобы представляют опасность для здоровья женщин, а также тем, что «ребенок на стадии развития является человеком». Помимо этого, депутаты упомянули упадок «духовно-нравственного состояния российского общества».

«Культ потребительства, агрессивные требования о самореализации, насмешки над семейными ценностями в совокупности с культом секса навязывают женщинам отношение к аборту как к необходимой опции жизни современного человека. Для мужчин аборт также становится возможностью не нести бремя естественных последствий своих поступков», — говорится в документе.

Кроме того, депутаты считают, что мир постепенно переходит от традиционных вооруженных конфликтов к «геноцидным войнам», а в российском обществе уже «активно действуют силы, распространяющие мифы и стереотипы об абортах и деторождении».

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