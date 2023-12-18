Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета абортов в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал введение запрета на проведение абортов в частных клиниках, подчеркнув необходимость сохранения права россиян на выбор врача и медицинской организации для проведения соответствующей процедуры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное комитетом председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Также в письме комитета говорится о необходимости совершенствования акушерско-гинекологической службы, кабинетов медико-социальной поддержки беременных и механизма доабортного консультирования. Свое предложение депутаты мотивировали тем, что в 2022 году почти 23% женщин, отказавшихся от аборта, прошли такое консультирование. По данным Минздрава, это позволило сохранить более 47 тысяч беременностей.

Помимо этого, комитет рекомендовал «формировать положительные репродуктивные установки у женщин, информировать их о мерах господдержки, а также усилить меры контроля за работой частных клиник», пишут «Ведомости».

В заключении депутаты подчеркнули, что рассмотрение инициатив по ограничениям и запрету легальных абортов, в том числе в частных клиниках, требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин».

Осенью 2023 года в России развернулась широкая кампания по ограничению абортов. Так, от их проведения полностью или частично отказались частные клиник в Курской, Челябинской и Липецкой областей, а также Татарстана и аннексированного Крыма. В то же время в Мордовии, Тверской, Калининградской и Новгородской областях местные власти ввели административные штрафы за «склонение» женщин к абортам.

В декабре законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, который предлагает запретить проведение абортов в частных клиниках на федеральном уровне.

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