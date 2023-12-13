Власти Новгородской области ввели штрафы за «склонения» женщин к абортам

Власти Новгородской области приняли закон о запрете «склонения» женщин к абортам. Соответствующий документ опубликован на сайте Новгородской областной Думы.

Согласно закону, «склонением» к аборту будут считаться действия, совершенные с целью «понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, иным способом».

За эти действия для граждан предусмотрены штрафы в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от двадцати пяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от ста тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.

В документе также отмечается, что правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, был ли сделан аборт.

В 2023 году в России развернулась широкая кампания по ограничению абортов. От их проведения полностью или частично отказались частные клиники Курской, Челябинской и Липецкой областей, а также Татарстана и аннексированного Крыма. В то же время в Мордовии, Тверской, Калининградской и Курской областях местные власти ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам.

13 декабря законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, который предлагает запретить на федеральном уровне проведение абортов в частных клиниках.

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Подробнее о кампании

Все сильнее кажется, что Кремль решил полностью запретить в России аборты. Неужели власти готовы на это пойти? «Даже чиновницы охренели. Для них это ужас и средневековье»