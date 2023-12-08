В Курской области запретили «склонение» женщин к абортам и «пропаганду чайлдфри»

Курская областная дума приняла законопроект о запрете «склонения» женщин к абортам. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен в думу губернатором Романом Старовойтом. Как отметила министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, он предполагает запрет «пропаганды» абортов и образа жизни чайлдфри, например, «агрессивной информации» об этом в социальных сетях.

За нарушение закона предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч для должностных лиц, от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Кампания по ограничению права на аборты в России продолжается уже несколько недель. В ее рамках некоторые регионы (Нижегородская область) запретили аборты в частных клиниках, некоторые (Мордовия, Тверская, Калининградская область) — ввели штрафы за «склонение» к абортам. Еще в нескольких регионах (Липецкая область, Татарстан, аннексированный Крым) частные клиники, как утверждалось, добровольно решили не проводить аборты.

Госдума с середины ноября рассматривает инициативу патриарха Кирилла о запрете абортов в частных клиниках на федеральном уровне. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что российские власти «точно не пойдут по пути» запрета и криминализации абортов.

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