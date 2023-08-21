«Яндекс» согласился перенести в Казахстан сервера местного домена yandex.kz. Недавно его заблокировали на несколько часов

Компания «Яндекс» собирается перенести сервера yandex.kz в Казахстан, сообщает Nur.kz со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Несколько дней назад власти страны встретились с представителями «Яндекса», чтобы обсудить защиту персональных данных граждан Казахстана, а также размещение серверов на территории этой страны.

«В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов „Яндекс“ подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz — так уже ранее было сделано для сервиса „Яндекс Go“», — заявили в министерстве цифрового развития Казахстана.

В «Яндексе» на момент публикации это не комментировали.

Власти Казахстана 9 августа на несколько часов ограничили доступ к местному доменному имени «Яндекса» из-за того, что сервера находились за пределами территории страны.

Как выяснила «Медуза», все данные сервиса такси «Яндекс Go», а также его зарубежного аналога Yango, сейчас хранятся в российских дата-центрах. С 1 сентября 2023 года к этим данным сможет получить круглосуточный удаленный доступ ФСБ. В «Яндексе» утверждают, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена», и после 1 сентября «эта логика не изменится».

После выхода расследования «Медузы» Финляндия и Норвегия запретили передавать в Россию данные клиентов сервиса такси «Яндекса», в Молдове предложили ввести такой же запрет, а власти Грузии начали проверку,

В 2019 году данные о поездках на такси, выданные «Яндексом» российским полицейским, позволили сфабриковать уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики. В массиве данных, предоставленных тогда «Яндексом», содержались около 100 адресов по заказам такси, в том числе написанный латиницей адрес редакции «Медузы» в Риге.

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