Власти Казахстана на несколько часов приостановили работу домена yandex.kz

В Казахстане была приостановлена работа местного доменного имения «Яндекса» в связи с размещением аппаратно-программных комплексов ресурса за пределами территории страны, пишет местное издание Tengri News со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития Казахстана.

В ведомстве заявили, что направили запрос в «Яндекс» с требованием предоставить развернутую информацию о местоположении центров обработки данных, принимаемых мерах защиты персональных данных граждан Казахстана и способах взаимодействия с правоохранительными органами.

В свою очередь пресс-служба «Яндекса» сообщила Forbes, что компании удалось добиться восстановления доступа к домену, не уточнив, каким образом это было сделано. В компании также добавили, что продолжают диалог с казахстанским регулятором, чтобы «выработать необходимые решения» в рамках требований законов Казахстана.

Позднее руководитель одного из крупнейших хостинг-провайдеров страны Денис Сухачев подтвердил, что «на домене yandex.kz убрали блокировку-отключение».

Ранее Tengri News писало, что жители страны столкнулись с проблемами при доступе к сервисам «Яндекса», включая поисковик, такси и электронную почту. По данным портала DownRadar, о трудностях сообщили жители Астаны, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганды, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Тараза, Уральска, Шымкента и Экибастуза.

Все данные сервиса такси «Яндекс Go», а также его зарубежного аналога Yango (или Yandex Go), сейчас хранятся в российских дата-центрах в Московской, Рязанской и Владимирской областях. С 1 сентября 2023 года к этим данным сможет получить круглосуточный удаленный доступ ФСБ, говорится в материале «Медузы».

После публикации этого текста Финляндия и Норвегия запретили передавать в Россию данные клиентов зарубежного сервиса такси «Яндекса», а грузинская служба защиты персональных данных начала проверку сервиса.

В то же время в «Яндексе» утверждают, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена». После 1 сентября «эта логика не изменится», пообещали в компании.

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