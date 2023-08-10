Власти Молдовы предложили запретить агрегаторам такси (читай: «Яндексу») передавать данные о поездках за пределы ЕС

Правительство Молдовы предложило запретить приложениям для вызова такси экспортировать личные данные пассажиров за пределы ЕС. Об этом изданию NewsMaker сообщил депутат от правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) Александр Трубка.

«Правительство предлагает не разрешать всем платформам экспорт [за пределы ЕС] личных данных пассажиров в Молдове», — сказал депутат, отвечая на вопрос, что предпримут власти Молдовы в связи с тем, что с 1 сентября ФСБ России получит доступ к данным сервиса «Яндекс.Такси».

По его словам, правительство предложило внести такую поправку ко второму чтению законопроекта PAS о регулировании рынка такси. Этот документ должен расширить налогооблагаемую базу рынка такси и обязывает агрегаторы такси зарегистрироваться в Молдове.

Как ранее выяснила «Медуза», все данные сервиса такси «Яндекс Go», а также его зарубежного аналога Yango, сейчас хранятся в российских дата-центрах. До начала полномасштабной войны в Украине часть данных Yango хранилась в дата-центре в Финляндии. Однако для бесперебойной работы сервиса информация дублировалась во всех дата-центрах «Яндекса» без разделения на поездки по России и за границей. С 1 сентября к этим данным сможет получить доступ ФСБ.

Несмотря на войну и санкции, сервис «Яндекс Go» до сих пор работает (чаще всего под названиями Yango и Yandex Go) более чем в 20 странах мира, включая Израиль, Норвегию, Финляндию, Беларусь, Казахстан, Грузию и Армению.

После того, как «Медуза» выпустила расследование о «Яндексе», власти Финляндии и Норвегии запретили передавать в Россию данные клиентов зарубежного сервиса такси «Яндекса», а власти Грузии начали проверку.

В самом «Яндексе» уверяют, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена» и что после 1 сентября «эта логика не изменится».

В 2019 году данные о поездках на такси, выданные «Яндексом» российским полицейским, позволили сфабриковать уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики.

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