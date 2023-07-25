Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью СNN , что Киев продолжит атаковать аннексированный Крым и Крымский мост.

«Все эти цели являются официальными, потому что [удары по ним] уменьшат способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев», — заявил Резников, говоря о последних атаках беспилотников по Крыму.

На вопрос журналиста, ставит ли Украина своей целью вывести из строя Крымский мост навсегда, Резников ответил: «Это нормальная тактика — разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что считает Крымский мост целью для украинских военных.

В ходе интервью Резникова также спросили, собирается ли Украина нанести удары по российским кораблям в Черном море в ответ на . Министр ответил, что у Украины есть такая возможность, вспомнив о крейсере «Москва». «Если нам будут угрожать в Черном море, мы должны будем ответить», — добавил он.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел второй с начала полномасштабной войны взрыв. Тогда погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила ранения. Автомобильная часть моста получила повреждения.

После этого власти аннексированного полуострова сообщили о нескольких происшествиях на складах боеприпасов в Крыму. 19 июля произошел пожар на полигоне в Кировском районе. Власти не назвали его причины, по данным СМИ, речь идет об атаке беспилотников. 22 июля в результате атаки дрона произошли взрывы на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. 24 июля в аннексированном Крыму сообщили об атаке беспилотников на склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Россия обвиняет в атаках Украину. Официально Киев не подтверждал и не отрицал свою причастность к взрыву на Крымском мосту и атакам беспилотников в Крыму. Источники СМИ, близкие к военной разведке Украины и СБУ, утверждают, что взрыв на мосту был совместной операцией Службы безопасности Украины и ВМС Украины.