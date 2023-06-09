Минкультуры РФ пообещало, что «Троицу» Андрея Рублева из храма Христа Спасителя отправят на реставрацию и сделают для нее новую капсулу

Икону «Троица» Андрея Рублева из храма Христа Спасителя отправят на реставрацию, сообщила глава Минкульта России Ольга Любимова. Когда это произойдет, министр не уточнила.

По ее словам, проводить реставрацию будет Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Игоря Грабаря. Для этой цели будет собран научный совет. Сама реставрация, по мнению министра, может занять до года.

Любимова также заявила, что для иконы сделают «совершенно другого рода капсулу». Ранее «Русская служба Би-би-си» писала, что «Троицу» в храме Христа Спасителя поместили в ту же витрину, в которой икону выставляли в 2022 году в Троице-Сергиевой лавре. После возвращения «Троицы» из лавры специалисты Третьяковской галереи обнаружили на иконе 61 «существенное изменение».

По словам министра, после реставрации икону направят в музей при Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде. Сама икона, утверждает Любимова, остается в государственной коллекции: «Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это — ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа», — подчеркнула министр.

15 мая 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин решил вернуть икону Андрея Рублева «Троица» Русской православной церкви. Пресс-служба Московского патриархата тогда писала, что президент принял это решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

26 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что схема переноса иконы из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя уже согласована. В то же время экспертный совет галереи настаивал, что в нынешнем состоянии икона не подлежит вывозу из музея и нуждается в реставрации.

3 июня патриарх Кирилл заявил, что икона останется в храме Христа Спасителя на год. Незадолго до этого в Минкульте заверяли, что икону отправят на реставрацию из храма через две недели.

4 июня в храме Христа Спасителя состоялась первая утренняя служба с «Троицей».

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