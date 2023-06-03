Патриарх Кирилл заявил, что «Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя на год. В Минкульте говорили про две недели

Икона «Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя на год, сообщил патриарх Кирилл после всенощного бдения в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

«Завтра я не смогу быть в этом храме и вообще в лавре именно потому, что в храме Христа Спасителя будем молиться перед возвращенным образом Святой Троицы. Затем будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне. А затем этот образ вернется сюда, в святой храм на историческое место», — цитирует слова патриарха ТАСС.

В Минкульте РФ ранее говорили, что икону выставят в храме Христа Спасителя на две недели, после чего ее отправят на реставрацию.

15 мая 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин решил вернуть икону Андрея Рублева «Троица» Русской православной церкви. Пресс-служба Московского патриархата тогда писала, что президент принял это решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

26 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что схема переноса иконы из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя уже согласована. В то же время экспертный совет галереи настаивал, что в нынешнем состоянии икона не подлежит вывозу из музея и нуждается в реставрации.

В начале июня стало известно, что для иконы в храме Христа Спасителя установили «специальную капсулу». Как отметила «Русская служба Би-би-би», речь идет о той же капсуле, в которой икону выставляли в 2022 году в Троице-Сергиевой лавре. После возвращения «Троицы» из лавры на иконе было обнаружено 61 «существенное изменение».

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