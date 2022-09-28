На иконе «Троица» обнаружили 61 «существенное изменение» после отправки на богослужение в Сергиев Посад. Она не вернется в экспозицию Третьяковки

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Икона «Троица», авторство которой приписывают Андрею Рублеву, получила 61 «существенное изменение» в результате отправки на богослужение в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде в июле. Об этом написала в своем телеграм-канале искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении протокол заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи.

Из-за того, что в храме не было необходимых климатических условий, икона испытала «резкий перепад температурно-влажностного режима». Это, в частности, привело к «многочисленным шелушениям красочного слоя».

Комиссия пришла к выводу, что последствия перевозки «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».

В ближайшее время «Троица» выставляться в экспозиции Третьяковской галереи не будет. Ее поместят в депозитарий, «пока ее состояние не стабилизируется».

«Троицу» вывозили из Третьяковской галереи 16 июля для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Это произошло по инициативе патриарха Кирилла.

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