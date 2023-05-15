Икону «Троица» Андрея Рублева передали РПЦ, сообщается на сайте Московского патриархата.

Соответствующее решение, отмечается в сообщении, принял президент России Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

Икона на протяжении года будет выставляться для поклонения в храме Христа Спасителя, после чего будет оправлена в Троице-Сергиеву лавру.

«Троица» — одна из наиболее известных русских икон, написанная Андреем Рублевым в начале XV века. До революции 1917 года она находилась в Троице-Сергиевой лавре, после чего Советское правительство передало ее в музей. В Третьяковской галерее она находится с 1929 года.

В июле по инициативе патриарха Кирилла «Троицу» вывезли из Третьяковки в Сергиев Посад для проведения богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. После возвращения реставраторы обнаружили на иконе 61 «существенное изменение» в связи с чем ее убрали из экспозиции Третьяковской галереи и поместили в депозитарий для «стабилизации состояния».

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