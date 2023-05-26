Песков: схема переноса «Троицы» в храм Христа Спасителя согласована. В Третьяковской галерее настаивают, что вывозить икону из музея нельзя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что схема переноса иконы Андрея Рублева «Троица» в храм Христа Спасителя к 4 июня уже согласована. Ранее экспертный совет Третьяковской галереи заключил, что в нынешнем состоянии икона не подлежит вывозу из музея и нуждается в реставрации.

«В настоящий момент согласована схема, при которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода», — заявил Песков. Аудиозапись его слов опубликовал телеграм-канал радио «Маяк».

Обновление. Икона «Троица» будет выставлена 4 июня в храме Христа Спасителя на две недели, после чего ее отправят на реставрацию, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры РФ.

«Троица» — одна из наиболее известных русских икон, написанная Андреем Рублевым в начале XV века. До революции 1917 года она находилась в Троице-Сергиевой лавре. В 1929 году советское правительство передало икону Третьяковской галерее.

15 мая 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин решил вернуть «Троицу» Русской православной церкви. Пресс-служба Московского патриархата тогда писала, что президент принял это решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». В свою очередь патриарх Кирилл на следующий день заявил, что не просил Путина вернуть икону, а лишь направил «скромное пожелание» о том, чтобы на две недели выставить икону для поклонения в храме Христа Спасителя.

В 2022 году икону уже вывозили из Третьяковской галереи — в Троице-Сергиеву Лавру. После возвращения реставраторы обнаружили на иконе 61 «существенное изменение». Икону поместили в депозитарий для «стабилизации состояния», с тех пор она не выставлялась.

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