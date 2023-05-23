Третьяковская галерея отказалась выдавать РПЦ икону Андрея Рублева «Троица» на одноименный праздник из-за «сложного и нестабильного состояния»

Состояние «Троицы» Андрея Рублева не позволяет в ближайшее время вывозить ее из Третьяковской галереи. К такому выводу пришли музейные специалисты, пишет «Фонтанка» со ссылкой на протокол заседания.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорится в протоколе.

Реставраторы также отметили, что передача иконы на богослужение в Троице-Сергиеву Лавру год назад повлекла для нее тяжелые последствия: произошла «расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности».

«Интерфакс» отмечает, что в РПЦ «с пониманием» отнеслись к выводам специалистов и заявили, что вопрос сохранности иконы остается первоочередным.

15 мая РПЦ объявила, что президент Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих» принял решение вернуть «Троицу» церкви.

РПЦ планировала сначала выставить икону в храме Христа Спасителя, а затем вернуть в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде. Там она находилась до Октябрьской революции.

В 2022 году икону вывозили в Сергиев Посад на богослужение в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. После возвращения реставраторы обнаружили на иконе 61 «существенное изменение». Икону поместили в депозитарий для «стабилизации состояния», с тех пор она не выставлялась.

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