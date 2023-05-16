Патриарх Кирилл заявил, что просил икону «Троица» не навсегда, а лишь на две недели. А Путин принял «историческое решение»

Патриарх Кирилл заявил, что он не просил Владимира Путина изъять икону «Троица» из Третьяковской галереи и вернуть ее Русской православной церкви.

16 мая на заседании Священного Синода глава РПЦ рассказал, что направил в администрацию президента лишь «скромное пожелание» о том, чтобы на две недели выставить икону для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве в честь праздника Троицы, который в 2023 году православная церковь отмечает 4 июня.

По словам патриарха, министерство культуры РФ не возражало против того, чтобы временно перенести икону «Троица» из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

«В ответ на это, как вы знаете, президентом Российской Федерации было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви. Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней, испрашивая благословение Божие и на страну, и на Церковь», — заявил Кирилл.

Он добавил, что Путин также лично принимал решение о передаче РПЦ гробницы Александра Невского, которая сто лет хранилась в Эрмитаже.

15 мая РПЦ объявила, что Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих» возвращает церкви икону «Троица» Андрея Рублева. Планируется, что сначала ее выставят в храме Христа Спасителя, а потом вернут в в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде, где она находилась до 1917 года.

10 мая Эрмитаж подписал договор о передаче РПЦ в безвозмездное пользование гробницы Александра Невского. Раку вернут в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге, где хранятся мощи русского князя.

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