Наталия Румянцева / Фотобанк Лори

Президент РФ «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих» решил передать Русской православной церкви икону «Троица» Андрея Рублева, сообщил 15 мая Московский патриархат.

По благословению патриарха Кирилла икона в течение 2023 года будет выставляться для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего ее отправят на «историческое место» в Свято-Троицкую Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде, говорится в сообщении РПЦ.

В храме Христа Спасителя заявили, что «Троица» может занять у них место в центре, где обычно выставляют святыни. Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов пообещал, что музейные требования по сохранности иконы в храме Христа Спасителя будут приоритетными — для этого создадут необходимые условия, а саму икону подготовят.

«Троица» — одна из самых известных русских икон, которая, как считается, была написана Андреем Рублевым в начале XV века. С 1575 года она хранилась в Троице-Сергиевой лавре. В 1929 году советское правительство передало икону в Третьяковскую галерею. После распада СССР церковь неоднократно поднимала вопрос о возвращении иконы.

За неполные сто лет «Троица» лишь трижды покидала музей. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году икону вместе с другими экспонатами Третьяковки вывозили в эвакуацию в Новосибирск. В 2007 году ее отправляли на выставку в Новую Третьяковку на Крымском валу.

В 2022 году по инициативе патриарха Кирилла икону вывезли в Сергиев Посад для проведения богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. После возвращения реставраторы обнаружили на иконе 61 «существенное изменение», из-за чего ее убрали из экспозиции Третьяковской галереи и поместили в депозитарий для «стабилизации состояния».

Что это за икона — и что с ней делают

«Святейший может давать указания чиновникам, как и сам император» «Троицу» Андрея Рублева увезли из Третьяковки, чтобы патриарх Кирилл смог провести богослужение. Теперь икона проведет полгода у реставраторов

Что это за икона — и что с ней делают

«Святейший может давать указания чиновникам, как и сам император» «Троицу» Андрея Рублева увезли из Третьяковки, чтобы патриарх Кирилл смог провести богослужение. Теперь икона проведет полгода у реставраторов

Помимо «Троицы», РПЦ получит в безвозмездное пользование гробницу Александра Невского. Такой договор 10 мая подписал Эрмитаж. Гробницу вернут в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Петербурге, где хранятся мощи русского князя. Договор рассчитан на 49 лет с возможностью продления. Как предполагается, основную часть саркофага передадут до 1 декабря 2023 года, а остальную — по завершении ее реставрации, которую Эрмитаж ведет с 2011 года.

«Передача осуществляется исходя из особого значения, которое сегодня приобрел образ святого благоверного великого князя Александра Невского как небесного покровителя российского воинства и отечественной дипломатии. Встреча надгробия и мощей на территории Александро-Невской Лавры станет знаком особого общественного и духовного единения», — говорится в заявлении Эрмитажа.

Мощи Александра Невского хранились в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу Петра Первого их перевезли в Петербург и поместили в большую раку (гробницу) в Александра-Невской лавре. В 1922 году мощи вскрыли. Они хранились в Казанском соборе, где в советские годы располагался музей истории религии и атеизма. Раку передали в Эрмитаж. Мощи вернули в Троицкий собор Лавры в 1989 году. С тех пор РПЦ также неоднократно поднимала вопрос о возвращении гробницы Александра Невского.

В Эрмитаже заявили, что находящийся на хранении музея памятник «очень хрупок» и за последние 100 лет гробницу четыре раза спасали от гибели. В договоре о передаче раки РПЦ прописаны «обязательные требования по условиям хранения и реставрации мемориального комплекса».

«В случае нарушения этих правил декларируется возможность одностороннего разрыва договора по инициативе музея, — добавили в Эрмитаже. — Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра обязуется создать определенный специалистами Государственного Эрмитажа температурно-влажностный режим, включая специальную витрину. Передача мемориального комплекса гробницы Александра Невского будет осуществлена только после утверждения Эрмитажем наличия условий, обеспечивающих его сохранность».

В министерстве культуры РФ сообщили, что речи об отчуждении раки из музейного фонда не идет и ведомство «будет продолжать следить за неукоснительным соблюдением мер сохранности выдающегося шедевра русского искусства XVIII века».

Советник президента РФ Владимир Толстой заявил, что подобная передача РПЦ культурных ценностей возможна лишь в исключительных случаях и главным при принятии таких решений остается сохранение святынь для будущих поколений. «Конечно, это носит больше сакральный, символический характер. Видимо, действительно, созрели какие-то условия, которые к таким решениям приближают. Но это точно не должно становиться нормой и правилом, и абсолютно в исключительных случаях только отдельные предметы могут рассматриваться [для передачи]», — цитирует его «Интерфакс».