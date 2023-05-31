«Коммерсант»: беспилотники, попавшие в московские дома, не взорвались, потому что были нацелены на другие объекты

Взрывные устройства беспилотников, которые попали в жилые дома во время атаки в Москве и Подмосковье 30 мая, не сработали, поскольку дроны были нацелены на другие объекты. К такому предварительному выводу пришли эксперты, осмотревшие обломки беспилотников, сообщает «Коммерсант».

Только при столкновении одного дрона из трех, попавших в дома, произошел взрыв — на улице Атласова в Новой Москве. По предварительным данным, от удара о стену взрывчатка этого беспилотника не сдетонировала или взорвалась не полностью. Яркую вспышку, которую видели некоторые очевидцы и сняла камера наблюдения, ряд экспертов объясняют воспламенением паров бензина в разбитом двигателе дрона, пишет газета.

В двух других случаях — на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице — взрывов и вовсе не произошло. На Профсоюзной улице беспилотник не взорвался, даже когда влетел прямо в одну из квартир дома. По данным «Коммерсанта», боевая часть этого беспилотника состояла из бронебойного кумулятивного боеприпаса КЗ-6, который был заряжен почти двумя килограммами взрывчатки и, среди прочего, используется для уничтожения забетонированных укрытий и взлетно-посадочных полос.

Минобороны РФ сообщало, что все три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, «потеряли управление и отклонились от намеченных целей», напоминает «Коммерсант». «При этом предполагается, что, попав в дома, оказавшиеся на их пути, взрывные устройства в БПЛА не сработали еще и потому, что для них они были ложными целями — дроны летели для атаки по другим объектам», — говорится в статье.

Эту версию должна подтвердить или опровергнуть экспертиза Следственного комитета России. Экспертам также поручили установить, какие именно дроны атаковали Москву. Пока известно, что это были беспилотники самолетного типа.

Как предполагает «Медуза», врезавшиеся в жилые дома беспилотники могли не взорваться по двум причинам: либо на них был установлен контактный взрыватель, который способен привести в действие взрывное устройство только при соприкосновении с определенным типом поверхности (и он не сработал), либо дроны должны были взорваться в определенной точке, заданной по GPS.

Утром 30 мая беспилотники атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Общее число дронов, участвовавших в атаке, неизвестно. «Медуза» на основе фотографий и видео из открытых источников установила, что Москву и Московскую область атаковали от пяти до семи дронов. По версии Минобороны РФ, в нападении участвовали восемь беспилотников, пять из которых удалось сбить.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в атаке дронов на Москву и заявил, что эта атака стала ответом на российский удар по штабу военной разведки Украины, нанесенный «два-три дня назад». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В Киеве причастность к атаке отрицают. «Мы с удовольствием смотрим и прогнозируем увеличение количества атак, но прямого отношения, конечно же, не имеем», — прокомментировал атаку советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.