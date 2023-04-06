Мобилизованных, которых демонстративно задержали в белгородской части после отказа ехать на войну, приговорили к трем годам колонии

Курский гарнизонный военный суд приговорил рядовых Юрия Дегтярева и Алексея Селиванова, призванных в армию в рамках мобилизации, к трем годам колонии по делу о неисполнении приказа. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседников, знакомых с материалами дела.

По данным газеты, суд вынес приговор еще в декабре 2022 года. Мобилизованных признали виновными по , которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. При этом, отмечает «Коммерсант», изначально рядовым вменяли менее тяжкую часть статьи о неисполнении приказа — часть 2.1, подразумевающую лишение свободы на два-три года.

Согласно материалам дела, Дегтярева и Селиванова призвали в сентябре 2022 года. В октябре Дегтярев участвовал в боевых действиях, но был возвращен в военную часть. Через месяц он и Селиванов отказались ехать на войну по приказу командира.

Тогда же в телеграм-каналах опубликовали видео, как военных демонстративно и жестко задержали на плацу перед сослуживцами. Сообщалось, что задержание произошло в военной части в Белгородской области.

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Следствие посчитало, что рядовые причинили существенный вред интересам службы, подорвав воинскую дисциплину и авторитет командования, а также помешав укомплектованию подразделения и увеличив служебную нагрузку на других военных, пишет «Коммерсант».

Защитник одного из мобилизованных пытался оспорить приговор курского суда. В частности, в жалобе утверждалось, что военнослужащие признали вину и раскаялись, а также пожелали продолжить воинскую службу и участвовать в войне. Однако 2-й Западный окружной военный суд в Москве жалобу отклонил, не согласившись смягчить приговор.

20 сентября 2022 года — за день до объявления в России мобилизации — Госдума РФ в экстренном порядке дополнила «военные» статьи Уголовного кодекса новыми частями о преступлениях, совершенных в период мобилизации или боевых действий, ужесточив наказание. Поправки вступили в силу 24 сентября, а уже в декабре российские суды начали выносить первые приговоры по таким статьям.

По подсчетам «Медиазоны» к 22 марта 2023 года, с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину военные суды в России вынесли приговоры по 247 делам о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов.

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