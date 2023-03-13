«Агентство»: в прошлом году Россия заработала на экспорте углеводородов рекордную сумму по меньшей мере за 27 лет

Экспорт российского минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в 2022 году достиг 383,7 миллиарда долларов. Это следует из статистики внешней торговли, которую опубликовала Федеральная таможенная служба (ФТС).

Как обратило внимание «Агентство», судя по данным Росстата, в денежном выражении российский экспорт углеводородов стал рекордным по меньшей мере с 1995 года (более ранних данных на сайте Росстата нет). Этому способствовали высокие цены на на нефть и газ в прошлом году.

До этого больше всего Россия выручила от экспорта энергоносителей в 2013 году — почти 376 миллиардов долларов.

ФТС прекратила публиковать статистику по российскому экспорту и импорту в апреле 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций против РФ. Владимир Булавин, занимавший пост главы ФТС, объяснял этот шаг необходимостью избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок».

После начала войны в Украине США и Великобритания отказались от покупки российских энергоносителей, ЕС запретил поставки российской нефти по морю, а поставки российского газа по трубопроводам в Европу сократились. Кроме того, западные страны согласовали ценовой потолок на российскую нефть и ввели два потолка цен на российские нефтепродукты.

По данным Международного энергетического агентства, в январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа снизились на 38% по сравнению с январем 2022 года.