Международное энергетическое агентство: нефтегазовые доходы России в январе упали почти на 40% по сравнению с довоенным временем

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа снизились на 38% по сравнению с январем 2022 года. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства ( ).

В январе этого года Москва, по сведениям МЭА, получила от нефтегазового экспорта 18,5 миллиарда долларов, в январе прошлого года — около 30 миллиардов долларов.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что западные санкции в отношении российских энергоносителей достигли своей цели — стабилизировали рынки и сократили доходы Москвы.

«Мы ожидаем, что снижение доходов [России] от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», — сказал Бироль.

Ранее Минфин России сообщил, что, по по предварительным данным, в январе 2023 года дефицит российского бюджета вырос в 14 раз по сравнению с январем прошлого года и составил 1,8 триллиона рублей. Нефтегазовые доходы в январе упали на 46%, что, по данным Минфина, связано в первую очередь со снижением цен на нефть и сокращением экспорта газа.

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В начале декабря 2022 года в Евросоюзе вступил в силу запрет на поставки российской нефти по морю. Экспорт российского газа по трубопроводам в Европу также сократился. По данным МЭА, для стран Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (в нее входят большинство стран ЕС) это сокращение в 2022 году составило 50%.

США после российского вторжения в Украину также наложили полный запрет на импорт российского газа и нефти. От покупки российских энергоносителей отказалась и Великобритания.

Кроме того, в декабре ЕС, страны и Австралия согласовали ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В феврале страны Запада ввели два потолка цен на российские нефтепродукты: отдельно для более дорогих и для более дешевых. Помимо этого, ЕС договорился о введении потолка на газ (не только из России).

Как отмечает российский Forbes, из-за сокращения доходов бюджета Минфин и Центробанк РФ в январе впервые с весны 2020 года вернулись к продаже валюты на внутреннем рынке.