«Золотая корона» ограничила переводы за рубеж с карт «Тинькофф», «Альфа-банка» и Сбербанка

Платежная система «Золотая корона» ограничила переводы за границу с карт ряды крупных российских банков, попавших под западные санкции. В частности, речь идет о банке «Тинькофф», «Альфа-банке» и Сбербанке. Информацию об этом РБК подтвердили в самой компании.

Там пояснили, что это решение связано с санкциями.

При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Сбербанк после полномасштабного вторжения России в Украину попал под санкции США и Великобритании; в рамках санкций ЕС банк был отключен от системы передачи финансовых сообщений SWIFT. «Альфа-банк» с весны 2022 года также находился под британскими и американскими санкциями.

В феврале 2023-го «Альфа-банк» вместе с банком «Тинькофф», который ранее не попадал под санкции, включили в очередной санкционный пакет ЕС, который предполагает в том числе отключение от SWIFT. «Тинькофф» после приостановил валютные переводы в Грузию и Турцию.

«Золотая корона» позволяет переводить деньги из России в 13 стран в таких валютах как российский рубль, доллар, евро и другие.

Хроника других новостей, связанных с войной

Война Триста семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Хроника других новостей, связанных с войной

Война Триста семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»