Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключили от SWIFT

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Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Это решение было принято в начале июня в рамках шестого пакета санкций Евросоюза, введенных против России из-за вторжения в Украину. Ранее от системы были отключены ВТБ, банк «Россия», «Открытие» и еще четыре банка.

Перед введением санкцией в Сбербанке заявили, что отключение от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции, а по международным «основные ограничения и так действуют».

В Россельхозбанке пообещали, что отключение «не повлияет на качество обслуживания клиентов», а в МКБ признавали, что в результате отключения «сроки проведения заграничных платежей могут быть увеличены».

SWIFT — это международная система передачи финансовых сообщений, которая позволяет банкам совершать переводы друг другу в автоматическом режиме. К SWIFT подключены более 11 тысяч учреждений в 200 странах.

В России для внутрироссийских переводов с 2014 года действует Система передачи финансовых сообщений Банка России. Ее создали после появления разговоров об отключении России от SWIFT из-за войны на востоке Украины и присоединения Крыма.

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